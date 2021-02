La porta della Roma potrebbe continuare a parlare spagnolo. Ma con un diverso interprete. E’ sempre più concreto, infatti, l’interesse dei giallorossi per l’argentinoche a 26 anni vuole tentare il grande tuffo della sua carriera dopo due annate decisamente sopra le aspettative in Friuli. Ne hanno parlato i due club domenica scorsa, poco prima della sfida in campionato delle 12,30.avviati già nel mercato invernale da Tiago Pinto, intenzionato a superare la concorrenza dellancora indecisa sul futuro di Radu. Quello dalla Roma invece, salvo improvvisi ripensamenti, sembra lontano dalla capitale anche se non sarà facile ottenere più di 15-18 milioni per un giocatore pagato quasi 30 appena un anno e mezzo fa e che non è riuscito fin qui a raccogliere l'eredità di Alisson.L’Udinese chiede circa 20 milioni più bonus per Musso, il cui profilo risponde ai criteri di mercato dei Friedkin per età e ingaggio. Soldi che potrebbero arrivare appunto dalla. Per abbassare il valore del cartellino, la Roma è comunque pronta a inserire nell’affareanche se non sarà facile convincere i due giocatori ad accettare un declassamento. Possibile così che venga proposto qualche giovane in prestito come. Molto più facile ottenere il sì di Musso, che proprio ieri ad Olè ha dichiarato: “Le voci su Inter e Roma frustranti? Assolutamente no. Mi hanno motivato molto perché significava che sto facendo qualcosa di buono. Sapevo che il portiere dell'Inter aveva ancora due anni di contratto, e forse quell'investimento si poteva fare in un altro momento.Quel salto arriverà quando sarà necessario. Sono sicuro, è quello che voglio. Voglio giocare in una squadra abituata a stare in Champions, ambisce al titolo”. Sul primo punto dovrà essere bravo Fonseca perché proprio il fattore dellapotrebbe essere decisivo in una corsa a due coi nerazzurri. Per il gigantesco portiere argentino è prontoMusso ha superato al momento la concorrenza diche resta però in agguato complice unRispetto a Musso, Silvestri ha contratto in scadenza nel 2022 e tre anni in più sulla carta di identità. Il portiere del Verona è stato tra i protagonisti in negativo nella sfida tra Hellas e Roma di due settimane fa, ma la stima della dirigenza giallorossa per lui resta immutata. E se l’affare Musso dovesse rivelarsi complicato sarebbe lui la prima scelta di Pinto. Tentativi sono stati fatti pure per. Sia De Laurentiis che Percassi però hanno sparato alto: oltre 30 milioni. Per questo oggi Musso rappresenta la pista più calda, Inter permettendo.