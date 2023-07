La Roma sta preparando il rilancio per il West Ham, per riportare in Italia Gianluca Scamacca e rendere realtà il suo sogno/desiderio.



Secondo la Gazzetta dello Sport l'offrerta sarà di prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro, ma che si può trasformare in obbligo grazie a tre condizioni: numero di presenze, numero di gol e, soprattutto approdo alla prossima Champions League.