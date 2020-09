Decolla il mercato della nuova Rroma di Friedkin. Con già in tasca gli accordi per i difensori Kumbulla (in arrivo con un contratto quinquennale da 1,5 milioni dall'Hellas Verona in prestito oneroso per 5 milioni, 18 per il riscatto obbligatorio e 7 di bonus, oltre al riscatto di Cetin e al possibile prestito di Bamba) e De Sciglio (in prestito dalla Juventus con diritto di riscatto a 10 milioni), tra oggi e domani il club giallorosso aspetta la risposta dell'attaccante Milik del Napoli.



Per il polacco è pronto un quinquennale da 4,5 milioni a stagione, più 500 mila di bonus e un ulteriore premio se in questi anni vincesse la Scarpa d’Oro. L’operazione col Napoli è praticamente definita, sulla base di prestito oneroso per 3 milioni, riscatto a 15 (fra cui è compreso il cartellino del talentuoso Devid Eugebe Bouah, 19 anni) e 7 di bonus facili.



Tre elementi più giovani rispetto alle partenze di Smalling, Kolarov e Dzeko, destinato alla Juve: 24,3 contro 32,6 anni di media. Ne gioverà anche il monte ingaggi: il terzetto in uscita percepiva circa 26 milioni lordi (bonus compresi), mentre quello in entrata si attesa intorno ai 17 milioni di euro.



Se la Roma riuscisse a cedere Fazio e Juan Jesus, servirebbe un altro difensore centrale. Il sogno è rappresentato dal ritorno di Smalling. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, al club giallorosso è stato offerto anche lo spagnolo Nacho, in questo momento ai margini del Real Madrid.