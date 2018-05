La prima stagione di Eusebio Di Francesco alla Roma volge al termine: percorso entusiasmante in Champions League, meno in campionato dove comunque il club giallorosso ha centrato l'obiettivo di qualificarsi alla prossima Champions League con un turno d'anticipo. Il tecnico giallorosso sarà confermato alla guida della Roma e gli verrà prolungato il contratto attualmente in scadenza nel 2019.



Memori dell'esperienza Garcia, al quale fu fatto un rinnovo pluriennale che poi gravò sulle casse giallorosse dopo l'esonero, l'accordo con Di Francesco sarà prolungato al massimo fino al 2021. Insieme a questo, l'ex allenatore del Sassuolo riceverà anche un aumento dell'ingaggio (a 2 milioni) e la promessa di un mercato in linea con le sue esigenze tecniche.