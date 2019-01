Nome nuovo sulla lista di Monchi. Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, la Roma sarebbe interessata ad Adrien Silva, centrocampista del Leicester. il portoghese di ventinove anni è valutato circa quindici milioni di euro, ha il contratto in scadenza nel 2021. Sul giocatore c’è anche l’interesse del Genoa. In realtà il giocatore sarebbe stato offerto dal club inglese visto che non trova più spazio. Monchi ci pensa.