Nome nuovo per il mercato della Roma. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, nei giorni scorsi a Tiago Pinto è stato offerto Danilho Doekhi, 24 anni, difensore centrale olandese dell'Union Berlino e nipote di Winston Bogarde, ex Ajax, Milan, Barcellona e Chelsea.



Doekhi ha un fisico da corazziere (1,90), cosa che lo aiuta nel gioco aereo ma non gli impedisce di essere anche veloce e rapido nelle chiusure. Tra l’altro ha un costo relativamente basso, circa 5 milioni di euro, con un contratto con i tedeschi che andrà in scadenza nel 2025.



Con il Vitesse in 4 stagioni ha giocato in tutto 141 partite, con 6 gol. Quest’anno in Germania per lui 13 partite, anche a causa di un infortunio, ma con un bottino di tre reti.