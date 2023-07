A centrocampo si va dritti verso Renato Sanches in casa Roma, ma in questi giorni diversi profili sono stati proposti al club giallorosso. Tra questi c’è anche quello di Albert Sambi Lokonga che l’Arsenal ha messo praticamente fuori rosa insieme a Pepè e Cedrid. Il belga, un tempo nel mirino della Roma, però non sembra interessare. Paragonato a suo tempo addirittura a Kantè, infatti, Lokonga in Premier non ha convinto tanto da fare panchina anche lo scorso anno al Crystal Palace dove era finito in prestito. Il belga è stato pagato 17,5 milioni dai Gunners ora disposti a privarsene in prestito secco visto che ha il contratto in scadenza nel 2026.