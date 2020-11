Fonseca non ha ancora risolto i problemi in difesa. Oggi Smalling, Mancini e Ibanez hanno svolto solo lavoro individuale e domani svolgeranno il provino per capire se saranno a disposizione per Napoli oppure no. Il più avanti sembra Mancini, che ha smaltito il problema muscolare all'adduttore. Ancora in dubbio invece gli altri due.