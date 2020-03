Come sta Lorenzo Pellegrini? Come riportato da Sky Sport, il centrocampista della Roma ha avuto una lesione lieve al flessore e giovedì ha fatto la seconda risonanza magnetica, di fatto è guarito ma è stata scelta la via della prudenza e anche oggi ha svolto lavoro individuale. Un’eventuale ricaduta farebbe perdere diverse settimane al giocatore, per questo si è scelto per la prudenza: lunedì si capirà se potrà essere o meno tra i convocati per il Siviglia. Ma sicuramente non giocherà dal 1'.