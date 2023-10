“Il primo tempo fa riflettere, Aouar è impresentabile: giochi in dieci. Poi nella ripresa le cose sono andate meglio, ma l'infortunio di Pellegrini fa pensare tanto sulle difficoltà che ha questa squadra per la condizione fisica dei giocatori. A Cagliari non sarà facile", queste le dure di Roberto Pruzzo a Radio Radio nei confronti di Aouar dopo la gara di ieri col Servette. L'algerino è stato sostituito da Mourinho a fine primo tempo e nel post partita il tecnico non gli ha risparmiato le frecciate.