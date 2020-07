Da erede scomodo di Petrachi l’ex portiere è già pronto a fare le valigie. De Sanctis era stato nominato direttore tecnico pro tempore dopo il licenziamento dello stesso Petrachi, ma già pochi giorni dopo eranoSoprattutto degli ultras che gli avevano dedicato un paio di striscioni deprecabili a causa di alcuni dissidi del passato quando Morgan era ancora calciatore. Inoltre nella Roma c’èche si sta occupando di tutte le trattative di mercato in entrata e in uscita del club. De Sanctis ha svolto, in queste settimane di assenza di Petrachi, solo trattative marginali riguardanti i giovani della Primavera. Pallotta non ci ha praticamente mai parlato e il resto della dirigenza lo ha coinvolto il minimo.Morgan sta riflettendo seriamente sulla proposta dell’Ascoli che lo vorrebbe come direttore generale e potrebbe cedere al corteggiamento. Molto dipenderà anche da questo finale di stagione: l’Ascoli è a quattro punti dalla zona playout e quindi virtualmente salvo. Un suo arrivo in caso di Serie C sarebbe impossibile., che ha lasciato qualche settimana fa il suo ruolo nello scouting della Roma.. L’addio potrebbe arrivare quindi tra una settimana a campionati conclusi. E a Trigoria?Baldini, come detto, si occupa del mercato che sarà e a Trigoria a prendere le decisioni è semprein attesa della possibile cessione societaria che riaprirebbe seriamente le candidature per il prossimo anno.