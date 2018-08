Secondo quanto riferisce ilromanista.eu Ricky Massara, presente all'hotel Melià di Milano, sede delle trattative del mercato italiano, si sarebbe incontrato con il ds del Cagliari Marcello Carli. In passato il club sardo avrebbe espresso dell'interesse per Nicolò Zaniolo e non è detto che l'ex Inter non possa accasarsi proprio nella squadra rossoblu visto che la dirigenza giallorossa starebbe cercando una soluzione per cederlo in prestito in qualche squadra di Serie A, visto l'affollamento del centrocampo romanista.