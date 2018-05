La Roma da qualche settimana ha finalmente il suo main sponsor, tanto che le maglie della prossima stagione hanno impresso il logo della Qatar Airways. La compagnia aerea – come riporta il club su corrisponderà un complessivo di 39 milioni di euro: sei di questi arriveranno già entro il 30 giugno a titolo di ‘signing fee’. Poi saranno undici a stagione per tre anni, con una serie di bonus cumulativi da corrispondere in caso di raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Il contratto è entrato in vigore il 23 aprile 2018 e terminerà il 30 giugno 2021.