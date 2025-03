Roma, quale sarà il futuro di Dybala? Dalla vicinanza dei Friedkin all'ipotesi rinnovo

La stagione di Pauloè finita prima del previsto. L’argentino nei prossimi giorni verrà operato a seguito della lesione del tendine semitendinoso sinistro rimediata nel match contro il. Questo il comunicato della Roma: "Il calciatore e la società hanno deciso di comune accordo che fosse la strada corretta per un recupero ottimale dall'infortunio". Stop di circa tre mesi per Dybala che tornerà a disposizione solamente per la nuova stagione con il nuovo allenatore che è ancora un rebus.

– Il rinnovo automatico di Paulo Dybala è scattato a gennaio e il contratto adesso ha una scadenza fissata al 30 giugno 2026.poiché difficilmente delle squadre si faranno sotto nei prossimi mesi per acquistarlo. A gennaio ilci aveva provato, ma Paulo ha deciso di rimanere alla Roma. Sullo sfondo restano club arabi e della. Ma ora è tutto congelato.– La vicinanza deia Paulo Dybala è un aspetto da non sottovaluare. I proprietari americani hanno fin da subito messo a disposizione del giocatore il loro medico di fiducia (Georg Ahlbuamer). In Italia è anche arrivato l’agente del giocatore e sul tavolino c’èspalmando l’ingaggio. Discorsi che verranno affrontati prossimamente. Paulo ora è concentrato a recuperare e vuole stare al fianco della squadra. Oggi era presente a Trigoria ed ha assistito all’allenamento dei suoi compagni in vista del match col Lecce in programma il 29.