30 dicembre 1989: la Roma pareggia 1-1 a Bologna grazie al gol di Rizzitelli dopo l'autorete di Nela. Paura per il giallorosso Lionello Manfredonia, colpito da arresto cardiaco in campo e poi costretto a lasciare il calcio giocato: per salvargli la vita provvidenziale l'intervento del dottor Ernesto Alicicco.