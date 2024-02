Roma, quando torna Abraham: i tempi di recupero e cosa fare all'asta di riparazione

Non è ancora il momento. La Roma aspetta Tammy Abraham, ma non ha nessuna intenzione di affrettare i tempi. La lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rimediata lo scorso 4 giugno durante Roma-Spezia, è ormai guarita, ora si tratta di proseguire con la tabella di marcia. L'ex Chelsea sta facendo un lavoro specifico, con esercizi individuali in campo, il prossimo passato sarà il rientro graduale in gruppo. L'attaccante inglese, che in giallorosso ha segnato 36 gol in 107 partite ufficiali, avrà bisogna ancora un mese abbondante prima di diventare un'opzione per Daniele De Rossi.



COSA FARE L'ASTA - Il nome fa gola, ma puntare su Abraham rischia di essere un rischio. I tempi di recupero non sono ancora chiari e quando tornerà a disposizione avrà bisogno di tempo per giocare con continuità, per tornare a essere protagonista. In più bisogna considerare le gerarchie: Lukaku è la prima scelta, Azmoun la seconda.