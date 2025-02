Getty Images

Roma, quando torna Dovbyk: i tempi di recupero

Paolo D'Angelo

26 minuti fa



La Roma ha perso per infortunio Artem Dovbyk, che nell'allenamento di rifinitura in vista della gara di ritorno con il Porto (poi vinta dai giallorossi per 3-2) si è fermato per un problema muscolare agli adduttori della coscia destra. Come riportato da Sky Sport, nella sessione odierna di scarico, non era presente l'attaccante ucraino, che non sarà, quindi, a disposizione di Claudio Ranieri per la partita contro il Monza, in programma lunedì 24 febbraio.



Ricordiamo che quello di Dovbyk non è il primo infortunio muscolare in questa stagione dato che già a inizio stagione a metà settembre, la punta si fermò per 8 giorni. Le condizioni dell'ex centravanti del Girona comunque non destano grande preoccupazione in casa Roma ed è, quindi, molto probabile che l'ucraino possa tornare completamente a disposizione per la sfida con il Como (per cui non si conoscono ancora le data esatta, 2/3 marzo).