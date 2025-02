Getty Images

Roma, quando torna Dybala: cosa fare al Fantacalcio

Svincolare o trattenere? E’ il dubbio di numerosi fantallenatori che (nel caso in cui non l’abbiano già fatta) saranno alle prese con l’asta di riparazione. Un momento di assoluta particolarità a cui dare la dovuta attenzione per terminare la propria stagione fantacalcistica nel migliore dei modi.



Grande concentrazione per effettuare delle scelte importanti, specialmente provando a capire se gli attuali giocatori infortunati siano da svincolare o meno.



Filtra grande apprensione, in casa Roma, per le condizioni di Paulo Dybala. Il fantasista argentino, durante la sfida contro il Porto – valida per l’andata dei playoff di Europa League - si è fermato per una botta al ginocchio a seguito di un duro contrasto con Varela. Ci sarà da attendere per capire quali sia la reale entità dell’infortunio, con la speranza che Dybala si sia fermato in tempo e non abbia subito un infortunio troppo grave. Al fantacalcio, dunque, prima di prendere decisioni drastiche, si può aspettare e capire esattamente che tipo di problema abbia colpito l’ex Juventus.