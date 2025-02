Getty Images

Roma, quando torna Rensch: cosa fare al fantacalcio

Federico Targetti

5 minuti fa



Svincolare o trattenere? E’ il dubbio di numerosi fantallenatori che (nel caso in cui non l’abbiano già fatta) saranno alle prese con l’asta di riparazione. Un momento di assoluta particolarità a cui dare la dovuta attenzione per terminare la propria stagione fantacalcistica nel migliore dei modi.



Grande concentrazione per effettuare delle scelte importanti, specialmente provando a capire se gli attuali giocatori infortunati siano da svincolare o meno.



Devyne Rensch non ci sarà contro il Porto. Il terzino olandese, acquistato a gennaio dalla Roma, si è fermato per un lieve stiramento all’adduttore destro e oggi si è allenato a parte. Punta a tornare per la gara di ritorno del 20 febbraio, forfait anche per la trasferta di Parma. A destra in Portogallo partirà titolare Saelemaekers. Rensch era stato inserito in lista Uefa per la sua duttilità. L’ex Ajax, infatti, può giocare sia a destra che a sinistra. Per questo era stato fatto fuori Salah-Eddine che è la riserva naturale di Angeliño. Al fantacalcio si può aspettare se lo avete già preso, e prendere ugualmente se dovete fare l'asta: il rientro è vicino.