Tutto è racchiuso nella sintesi fatta da un amareggiatissimo Fonseca al termine della sconfitta con l’Atalanta: “Nel primo tempo siamo stati guerrieri, nella ripresa ragazzini“. Un problema di tenuta, di concentrazione e maturità, che periodicamente rispunta fuori, macigno che la Roma trascina sulle sue spalle, non riuscendo a fare il definitivo salto di qualità. Natura psicologica certificata anche dai numeri,visto che la Roma è la squadra ad avere la maggior differenza realizzativa tra primo e secondo tempo. Due facce della stessa medaglia che dovranno equilibrarsi per non sprofondare in improvvisi e preoccupanti blackout. Sono 18, dei 28 complessivi fatti in campionato, i gol segnati prima dell’intervallo, mentre 13 dei 18 subiti, sono arrivati nella ripresa, per una percentuale del 72%.