A pesare sul campionato della Roma sono stati fino adesso gli errori individuali del reparto arretrato, quello maggiormente esaltato nella passata stagione. Secondo uno studio di ForzaRoma.info i giallorossi in classifica avrebbero dovuto avere 5,27 punti (4,27 in più rispetto a quelli reali). Un bottino che al momento sarebbe valso l'ottavo posto alle spalle di Milan, Inter, Lecce, Juventus, Atalanta, Napoli e Verona. Gli scivoloni di Mancini e Smalling contro la Salernitana, Rui Patricio e sempre il centrale inglese contro il Verona, e ancora il numero 1 portoghese contro il Milan (rigore regalato) ne hanno minato il cammino tanto che solo l'Everton nei top 5 campionati europei, avrebbe dovuto avere più punti in classifica rispetto a quelli realmente ottenuti (5,18 in più). La Roma, secondo le statistiche, avrebbe dovuto infatti subire (XGA) 2,90 gol (meno di uno a partita) e invece ne ha presi più del doppio (6). Togliendo addirittura il rigore contro il Milan 2,14.