Il tema caldo in casa Roma è quello dei rinnovi. Sono, infatti, 9 i contratti dei giocatori in scadenza tra 2023 e 2024, tra cui Rui Patricio, Spinazzola, Cristante e Zaniolo. Gli ultimi due sono i casi all'ordine del giorno. Per il centrocampista c'è già una bozza di accordo, mentre per Zaniolo le discussioni sono ancora in corso, come spiega Tuttosport.