Roma, quanto è costato Mourinho: tutte le cifre

La storia di Jose Mourinho alla Roma è finita. L'esonero dell'allenatore portoghese è avvenuto a sorpresa nella giornata di ieri e oggi in casa giallorossa si fanno i conti. Come riporta 'Milano Finanza', Mou è costato alla proprietà circa 28 milioni di euro complessivi.



LE CIFRE - L'ex Inter percepiva uno stipendio di circa 8 milioni netti l’anno più bonus. In virtù del Decreto Crescita, il peso dello stipendio lordo di Mourinho sulle casse della Roma è stato di circa 9,2 milioni di euro l’anno per le due stagioni e mezzo (che però a bilancio valgono comunque tre). Bonus esclusi dunque, la Roma ha speso per il portoghese 27,6 milioni, cifra che scavalla quota 28 grazie proprio ai premi e ai bonus presenti nel suo contratto.