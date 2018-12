Il Porto, se eliminato, aiuterà le casse di una società bisognosa. Ma in questa strana e per ora incasinata stagione della Roma c’è una sola squadra, una sola partita, che può restituire credibilità ai giallorossi ed entusiasmo all’ambiente.come una cometa irraggiungibile. Del resto questo si percepiva perfino dalle parole di De Rossi.Juventus-Roma è il massimo in questo momento per Di Francesco. E’ il massimo della difficoltà e il massimo dell’opportunità. E’ la possibilità più forte per riprendersi quello che adesso sembra sfuggirgli di mano. E’ anche la partita più difficile, ma questo lo sanno tutti, anzi, proprio questa idea di avversaria inavvicinabile per grandezza, ambizioni e progettualità offre alla Roma e al suo allenatore un’occasione unica.giallorossi al 6° posto, bianconeri al 7°. Da allora, in 8 stagioni compresa quella attuale, la Roma ha totalizzato un distacco di 142 punti.Mai, però, era così indietro come adesso (a 22 punti) dopo 16 giornate. La Juve è davvero una cometa per questa Roma (e non solo per questa Roma), ma in 90 minuti qualcosa di strano, di particolare, qualcosa che sfugga alla logica può sempre succedere.