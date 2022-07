Wijnaldum alla Roma è solo questione di ore. Non serve tanto l’accordo sull’ingaggio che al primo anno il Psg è disposto a pagare in parte (magari non fino al 50%). E non è nemmeno la formula a essere un problema visto che ieri si è trovata l’intesa su un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in base a presenze (circa 30) e la qualificazione in Champions. Sulla voglia del giocatore nemmeno a parlarne. E allora cosa manca? Un dettaglio, che sarà limato in queste ore e riguarda un bonus da 3 milioni che il Psg deve corrispondergli entro il 31 luglio come da contratto e come riportato da il Romanista oggi. La Roma ovviamente non intendersi sostituirsi e il centrocampista non intende rinunciarci. Attesa fino al 1° agosto quindi? Probabile.