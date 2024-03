Roma: quote insidiose per la sesta sinfonia di De Rossi, paga oltre il doppio la vittoria sul campo del Monza

La trasferta di Monza rappresenta per la Roma la più classica delle occasioni da sfruttare, nella giornata di Atalanta-Bologna e degli impegni di Lazio e Napoli contro Milan e Juventus. Gli esperti credono nella sesta vittoria di De Rossi, che paga però oltre il doppio, tra 2,08 e 2,12, a testimonianza delle insidie che nasconde il campo di un Monza reduce da 14 punti nelle ultime cinque giornate. Il terzo successo consecutivo di Palladino si gioca tra 3,55 e 3,60, mentre il pari, risultato del match dello scorso anno, vale 3,40. Dalla prima gara della gestione Daniele De Rossi, solo l’Inter (18) ha segnato più gol della Roma in Serie A, 16 per una media di 2.7 a partita: nonostante questo dato, i bookie vedono avanti l’opzione Under, proposta a 1,78, rispetto all’Over (1,97). Paulo Dybala, che ha agganciato Icardi a quota 121 gol in quarta posizione tra i marcatori argentini della Serie A, è dato a 2,95, mentre un’altra tripletta si gioca a 54,50. Romelu Lukaku vuole raggiungere il compagno di reparto in doppia cifra in campionato: la sua firma vale 2,48, mentre si sale a 3,85 per Stephan El Shaarawy, match winner dell’andata. Tra i padroni di casa spicca Andrea Colpani a 4,05, seguito a 4,65 da Milan Djuric, ancora a caccia del primo gol in maglia biancorossa.