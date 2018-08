Il mercato fa ancora sorridere la Roma. Nemanja Radonjic, esterno classe 1996, pagato dal club giallorosso ben quattro milioni di euro nel 2014, senza però mai apparire in maglia giallorossa, sembra aver trovato la sua dimensione alla Stella Rossa di Belgrado, trovando continuità di prestazioni e la convocazione in nazionale per il Mondiale di Russia. Prestazioni che non sono passate inosservate, tanto da spingere il Marsiglia a scommettere su di lui: secondo quanto riporta l’Equipe, il trasferimento in Francia è ormai in via di definizione per una cifra vicina ai 12 milioni di euro. La Roma può sorridere visto che otterrà il 15% della somma pattuita nell’accordo: circa 2 milioni di euro.