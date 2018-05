Mario Balotelli si riavvicina alla Serie A. Come riporta Sport Mediaset, l’agente dell’attaccante, Mino Raiola, avrebbe convinto la Roma a scommettere su di lui, al momento in scadenza di contratto con il Nizza. Le carte in tavola, però, potrebbero essere cambiate. Il club francese sembra aver trovato un accordo con l’agente italo-olandese per non perdere Balotelli a parametro zero: chi vorrà acquistare il cartellino di ‘SuperMario’ dovrà pagare un indennizzo di 10 milioni di euro al Nizza.