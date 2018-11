La Roma è pronta a farsi sentire nel mercato di gennaio. Saranno 2 settimane di fuoco per Monchi, che dovrà sistemare gli esuberi e piazzare 1-2 colpi importanti, per consegnare a Di Francesco una squadra più competitiva nella seconda parte di campionato. Come riporta Don Balòn, un obiettivo giallorosso è Lucas Vazquez, che con il Real Madrid in questa stagione ha messo insieme meno di 350 minuti. Per l’esterno destro spagnolo la Roma sarebbe pronta a sfidare l’Arsenal, mettendo sul piatto 40 milioni di euro. Con l’arrivo di Solari però la situazione di Vazquez potrebbe essere cambiata. Il nuovo tecnico delle Merengues è pronto a mettere un veto alla cessione, sostenuto da Sergio Ramos, che ritiene il compagno un membro troppo importante nella rosa del Madrid.