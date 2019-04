Ecco le parole di Claudio Ranieri a 48 ore dalla sfida tra Roma e Udinese di sabato alle 18



Che segnali ha avuto da Genova?



Dobbiamo continuare su questa strada. Qualche segnale è arrivato.



Che avversario è l'Udinese di Tudor?

L'avversario più difficile in questo momento. Una squadra caparbia che si chiude e riparte in contropiede. Bisogna essere lucidi e attenti sulle loro azioni di rimessa. Chiedo aiuto al pubblico in questa partita fondamentale per la lotta Champions. Stiamo li, e ci vogliamo andare.



Schick e Dzeko insieme a Genova non hanno fatto male, possono giocare insieme?

Sapete che a me piace giocare con due attaccanti, ma l'Udinese vuole questo quindi probabilmente giocherà solo uno dei due.



Ricorda Roma-Barcellona? Cosa manca oggi alla Roma?

Io penso solo all'Udinese, quello che è stato non conta nulla. L'avrò vista sicuramente, ma ora siamo proiettati sul nostro cammino che è molto difficile visto che ci sono tante squadre in corsa.



Può recuperare Florenzi? Può fare la difesa a tre?

Ha fatto differenziato, oggi si allena con noi e vediamo come sta. Deciderò oggi, potrei giocare a tre in caso di assenza.



Dzeko non segna in casa da quasi un anno, quanto mancano i suoi gol?

I gol del goleador principe di una squadra mancano sempre. Per cui se uno così ti abitua con 20-25 gol a stagione ti abitui bene, ma il ragazzo lo vedo determinato e sono convinto che tornerà a segnare. Come impegno ce l'ha sempre, e questo è importante. Da quando siede in panchina Cristante ha sempre giocato?

Ha grosse potenzialità. E' uno stantuffo che gioca a tutto campo e ha buona qualità anche in zona gol.



Totti ha le potenzialità per fare il dirigente?

Passo dopo passo sta entrando in questo aspetto. Nessuno nasce imparato, ma è la persona giusta per fare questo. Dobbiamo farlo crescere e saperlo aspettare. Ogni lavoro ha i suoi come e perché. Francesco sta ampliando le sue conoscenze.



Kluivert sta trovando continuità, può essere ancora titolare?

Ieri abbiamo visto l'Ajax, e gli ho detto: 'Ma abbiamo comprato tuo fratello?' Non è facile uscire da un progetto schematizzato ed entrare in un nuovo schema come quello italiano. Si sta adattando però e mi aspetto tanto da lui.



De Rossi può giocarne un'altra di fila?

Sì, Daniele giocherà.



Quanti giocatori dell'attuale rosa possono restare qui il prossimo anno?

Quelli che abbiamo sono tutti ottimi, ma sono giovani e hanno bisogno di esperienza. Bisogna dargli un po' di tempo. La Roma ha già ottimi giovani.