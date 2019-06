Claudio Ranieri torna a parlare della sua esperienza alla Roma. Il futuro di De Rossi, il ruolo di Totti e non solo: queste le sue dichiarazioni rilasciate a Sky Sport: “Mi rimarrà per sempre l’abbraccio del pubblico, l’orgoglio di aver guidato la squadra del mio cuore, questo resterà. Proprietà americana? Molto dipende dallo stadio, dalla possibilità di farlo. Una società vuole fare le cose per bene, con lo stadio si possono avere introiti maggiori. Il pubblico vuole i risultati sul campo, ora bisogna trovare direttore sportivo e allenatore, tutti devono remare dalla stessa parte. Quarto posto? Io me lo auguro. Insidiare le prime tre (Juve, Napoli e Inter, ndr)? Gli auguro il meglio, col Leicester ho dimostrato che si può fare tutto".



TOTTI - "Il suo ruolo? Scegliendo me ha inciso molto, c’era chi voleva Sousa, lui ha detto che voleva me, spero possa continuare a incidere".



DE ROSSI - "Vuole giocare, mi auguro trovi una squadra alla sua dimensione".



VELENI INTERNI - "Veleni interni alla Roma? Mi è sembrato un articolo ad hoc per creare caos, sappiamo tutti da dove parte, se dall’Italia o dall’estero".



FUTURO - "Il mio futuro? Non importa dove, io aspetto un buon progetto, dove costruire. Niente scrivania, io sono un uomo da campo e aspetto una panchina”.