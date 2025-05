Roma, Ranieri: "Bologna-Juventus? Magari la registro... Da solo non potevo fare nulla, la squadra mi ascolta come fossi un padre"

AFP via Getty Images

, allenatore della Roma, ha parlato a Sky Sport al termine della partita vinta 1-0 contro la Fiorentina.VEDRA' BOLOGNA-JUVENTUS? - "No, vado a cena. Magari la registro, ma tanto non devo giocare né contro la Juventus né contro il Bologna, quindi non serve...".VITTORIA NON SEMPLICE - "La Fiorentina è una grande squadra, hanno giocatori di tecnica che ti mettono in difficoltà. Volevamo pressarli alti ma non ci siamo riusciti per merito loro, allora ho voluto aspettarli o sprecavamo energie senza cavare il ragno dal buco. Abbiamo gestito al meglio le risorse dei miei giocatori".

"Ripeto, la Fiorentina è una signora squadra e mi ha impressionato vederli e studiarli. Noi siamo stati belli, decisi e determinati: abbiamo sofferto ma senza mai mollare e queste sono le partite che più mi piacciono".SOULE QUINTO DI CENTROCAMPO - "Il ragazzo è disponibilissimo, ha sofferto molto la prima parte quando non giocava. Gli ho dato fiducia e sulla fascia è l'uomo in più che non ti aspetti: salta l'uomo ma copre anche bene e dà i raddoppi. Quest'idea mi è venuta contro il Napoli e Neres, Soule sta facendo sacrifici enormi, ma è bravo perché quando ti punta sa cosa sa fare".

E' STATA VALUTATA MALE LA ROSA DELLA ROMA? - "L'allenatore da solo non può fare nulla, ci vogliono buoni giocatori e ho avuto la fortuna di prendere la squadra nel momento in cui aveva bisogno della scialuppa di salvataggio. Mi hanno ascoltato come un padre, io dicevo loro cosa volevo col cuore in mano e sono stati bravi nell'impegnarsi e non mollare mai. Chi non ha giocato sarà sicuramente arrabbiato e deluso, i miei collaboratori sono sicuro che mi diranno che spingeranno al massimo. E questo fa veramente piacere".VIZIO DELL'1-0 - "Il calcio è bello proprio perché ci sono più idee. Gli allenatori la pensano in maniera diversa e questo rende lo spettacolo intrigante, poi devi saper leggere le partite e capire come mettere in difficoltà gli avversari o limitarli. Abbiamo dato qualche chance a Kean, ma abbiamo difeso molto bene".