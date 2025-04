Roma, Ranieri manca un messaggio sul mercato: occhi su Lucca e Paixao

SOS attacco. Laha un problema in avanti, non grave ma qualcosa che non va c’è.ha deluso nel derby e l’ingresso diha rivitalizzato una squadra che nel primo tempo non era mai riuscita a tirare in porta. Il sistema con la doppia punta sta dando i suoi frutti. Decisivo a Udine e Lecce, e contro Juve e Lazio. Ranieri però è stato chiaro: “Non posso schierarli dal 1’ entrambi perché non ho cambi nella ripresa”. Un buco davanti che rischia di compromettere una stagione già complicata nonostante la grande rimonta degli ultimi due mesi.

ha segnato fino a questo momento 16 gol in stagione, di cui 11 in campionato. Molti decisivi e utili per sbloccare il risultato (9). Ma nei big match non riesce ad essere pungente. Una sola rete su rigore contro il. Poi è rimasto a secco nelle altre. Le grandi gare non mancheranno da qui a fine anno. Infatti, i giallorossi devono ancora giocare contro Fiorentina, Inter, Atalanta e. Ma la prestazione di ieri contro la Lazio ha lasciato l’amaro in bocca. Nessun tiro in porta, zero dribbling riusciti e un solo duello aereo vinto su 4. Troppo poco

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

– In estate laandrà a caccia di un altro attaccante. Shomurodov ha rinnovato fino al 2027, ma il suo futuro è un rebus. Dovbyk resterà ma c’è bisogno anche di un altro centravanti capace di arrivare in doppia cifra. Sulla lista di Ghisolfi c’è ancorache piace anche a Inter e, oltre che al Manchester United. Occhi anche sudel Feyenoord edel Lecce.