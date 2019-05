Claudio Ranieri lascia la panchina della Roma dopo il successo sul Parma, il tecnico giallorosso parla a Sky Sport al termine del match: "Mi sono commosso? No era la pioggia (ride, ndr). A parte gli scherzi, sono belle emozioni, soprattutto per chi è tifoso. Ringrazio tutti i nostri sostenitori. De Rossi? Eravamo i due che chiudevano a Roma, ma si va avanti. Dove andrò? Mi sento un allenatore europeo, l'ho detto, dove ci sarà un progetto intrigante andrò, o meglio, dove ci sarà bisogno di risolvere qualche cosa (ride, ndr). Chi voglio sulla panchina della Roma? Non lo so, l'importante è che il prossimo allenatore faccia bene, me lo auguro da tifoso".