Roma, Ranieri fa piazza pulita. Da Mancini a Sarri: chi può arrivare... e chi no

queste le parole di Claudioche hanno gelato la sala stampa e cambiato ancora una volta le carte in tavola sulla ricerca del nuovo mister. Gasp lunedì era nella Capitale per ritirare il ‘’ e aveva speso parole al miele per Roma: “Piace a tutti come la Nazionale”. Una frase che non ha stupito: “Cosa vi aspettavate che dicesse? Non verrà nessuno dei nomi che avete tirato fuori.ed io presenteremo una lista a Dane lui comunicherà la sua decisione”.

– Tolto dalla lista Gasperini, gli altri da scartare sonoe l’eventuale ritorno diArgomenti già trattati dallo stesso. Tra i tanti nomi usciti in questi mesi spiccano anche quelli di. Fuori altri due. Ammesso che Ranieri abbia detto la verità. Sir Claudio qualche settimana fa aveva anche parlato di uno ‘scherzetto’. Tutti avevano pensato ad una sua conferma, smentita anche quella più volte. “Se restassi io perderemmo un anno”, ha detto oggi.– Quali sono gli allenatori che possono venire a Roma? Iniziano a salire le quotazioni di Vincenzo. L’attuale allenatore del Bologna sta facendo molto bene con i rossoblu, occupa il quarto posto e si trova in semifinale di Coppa Italia. Ha già fatto esperienze importanti e allenato in Champions League. Se ne era già parlato, ma solo nel post Juric. Mai – per ora – per il dopo Ranieri. Stesso discorso per una soluzione straniera che potrebbe essere quella di, più complicata al momento. Sir Claudio stima moltissimo. Un'altra idea potrebbe essere quella dii. Ma il sogno è uno solo: Antonio. Difficile, forse troppo.

- Oggi Ranieri ha lanciato un altro indizio:ma chi verrà sa che deve fare il bene della Roma e deve sapere che”. E il pensiero va a Roberto. Ex Lazio e per questo non amato dalla tifoseria, ma è un profilo importante che però pretende anche diversi investimenti. Un altro ex biancoceleste è Maurizioche proprio qualche giorno ha dichiarato di essere alla ricerca di sentimento e motivazione. Ma anche lui è un nome già uscito.