Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio contro l'Inter: "Eravamo venuti qua per cercare di vincere, potevamo capitalizzare di più e contrattaccare meglio nella ripresa. Siamo stati troppo schiacciati, l’Inter è stata brava a non farci ripartire. Venire comunque qui e prendere un punto ci può stare. Ripresa in calo? Sappiamo che l'Inter nei 15 minuti finali va molto forte, ho detto ai miei di giocare senza paura, volevo vedere la voglia per dimostrare che ci siamo. Vecino doveva essere seguito da Cristante, ma non ha queste caratteristiche. Florenzi tra i due ha preso quello più vicino alla porta, lasciando solo quello esterno. Ne avevamo parlato a fine primo tempo, ma purtroppo è capitato. Quando abbiamo forza, tiriamo fuori le nostre qualità. Dopo 20 minuti ho cambiato modulo e ho messo il 4-3-3, poi Handanovic ha fatto una parata pazzesca nel finale. A me piacerebbe fare tante cose, penso che la cosa migliore sia quella di fare ciò che i ragazzi sanno fare meglio".



CONFRONTO CON L'ESTERO - "All'estero c'è meno tattica e meno allenamento, ma si spinge sempre al 100%, chi non riesce ad adattarsi resta fuori e poi c'è poca pressione, in Italia tanta. Quando ero a Leicester, la maggior parte dei miei giocatori veniva da Londra o da Manchester. Ho fatto costruire una sala mensa per non farli tardare, posso dire che c'è meno stress psicologico, ti pesa di meno tutto. Non ho cambiato tanti allenamenti da lì a qui, è una cultura diversa".