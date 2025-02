Roma, Ranieri furioso: "Rosetti, perché questa designazione? L'arbitro stava aspettando di farli vincere. Non è più calcio"

Il tecnico della Roma, a Sky Sport, dopo la sfida – valida per l’andata dei playoff di Europa League – pareggiata per 1-1 contro il Porto, ha commentato così la partita, focalizzandosi, in particolar modo, sulla direzione arbitrale di Stieler."Partita bellissima, siamo venuti qui per vincere e sono veramente contento della prestazione dei ragazzi.per me stava aspettando qualcosa in area per farli vincere. Ho detto ai ragazzi di non protestare, ma lui arbitra così. 8 ammoniti nostri e un espulso: qualcosa c'è stato, ma anche dell'altro. Ho mandato via i giocatori, non meritava il saluto. Su un campo internazionale una cosa del genere: non scherziamo".

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

"All'uscita di Pellegrini, lui faceva vedere la fascia di capitano e quindi poteva dire qualcosa"."Gridano. Io mi innervosisco quando saltano di testa e si mettono le mano in faccia. C'è il Var, diamo fallo per simulazione: questo non è più calcio".