Roma, Ranieri: "Futuro? Ma mi lasciate in pace? Fabregas sarà un allenatore grande come è stato da giocatore"

AFP via Getty Images

Il tecnico dellaClaudioha parlato a Sky dopo la vittoria in rimonta sul Como:“Avevo avvisato tutti: sfidare il Como è come andare dal dentista. Abbiamo faticato molto. Durante la partita avevo detto di andare con calma. Alla fine ci hanno fatto gol. È stato buono per noi riprendere questa partita".- "L’allenatore fa dei cambi perché vede la partita. Saelemaekers sapevo che non potevo utilizzarlo dall’inizio. Volevo togliere Dybala ma non ho potuto e mettere Baldanzi. So che ho dei giocatori che possono fare la partita”.

- “Il Como gioca bene, resta sempre nella partita. Ho detto a Fabregas che farà una grandissima carriera. La stessa che ha vissuto da giocatore”.- “Vincere ti dà autostima. Oggi tutti si aiutano. Futuro? Ma mi lasciate perdere (ride, ndr)”.