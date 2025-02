Roma, Ranieri: "Gourna Douath non è ancora pronto". Ma lo lancia dal 1' contro il Venezia

Getty Images

Il tecnico dellaClaudioha parlato a Dazn nel pre partita della sfida col Venezia: ecco le sue dichiarazioni."Campo difficilissimo, sarà una battaglia e vincerà chi sarà più determinato. Il risultato è figlio di tante cose, ma per vincere dobbiamo lottare più di loro"."Perché sono tifoso della Roma e credo che i tifosi amino la chiarezza. A me non piace dire una bugia. Più di questo non potevamo fare, ci auguriamo che le nostre idee si rivelino ottime"."Sono i miei occhi. I dati possono ingannarti. Non ho potuto lasciare fuori Hummels contro il Milan, quindi come ho potuto dare un po' di riposo, che è importante tanto quanto il lavoro, l'ho fatto. Ho preferito dire loro di staccare e riposarsi con le famiglie".

"I nuovi arrivati ci piacciono, sennò non li avremmo presi. Gourna-Douath è un centrocampista che recupera palloni e gioca semplice, è giovane ma non è ancora pronto. Si tratta di un giocatore da costruire e formare, ma è un buon giocatore per la Roma".Gourna-Douath, quindi, non è pronto per Ranieri, ma figura nell'undici titolare quest'oggi col Venezia.