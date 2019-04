Secondo quanto riferito da Sky Sport Claudio Ranieri avrebbe deciso di puntare su Antonio Mirante per la decisiva sfida di stasera contro la Fiorentina, relegando così in panchina Robin Olsen, resosi suo malgrado protagonista di un altro errore nell'ultima partita persa contro il Napoli. In attacco invece fiducia a Dzeko, solo panchina per Schick, mentre Kluivert è favorito su Under.