AFP via Getty Images

Roma, Ranieri: "Hummels e Paredes in panchina? Vi spiego il motivo"

11 minuti fa



Il tecnico della Roma Claudio Ranieri ha parlato a Sky Sport, in vista del match contro il Porto valido per l’andata dei playoff di Europa League.



LA PARTITA - "Bene, la squadra è in salute. Affrontiamo una buonissima squadra, con ottimi palleggiatori e che va molto in verticale. Una squadra che non molla mai, siamo venuti qui per fare la nostra partita e cercare di imporre il nostro gioco".



PERCHE' HUMMELS E PAREDES IN PANCHINA? - "Perché loro hanno un centravanti molto fisico e veloce, Hummels non è quello dell'inizio del mio percorso e ha bisogno di allenarsi. Paredes non gioca perché giochiamo anche domenica e Cristante è squalificato. Mettiamo lui oggi e Paredes domenica".