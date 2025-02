Roma, Ranieri: "Nessuno ha chiesto la cessione, l'avrei accompagnato all'aeroporto. I tifosi non vanno presi in giro"

AFP via Getty Images

L'allenatore della, ha parlato a Dazn nel post-partita del big match, pareggiato in rimonta per 1-1 contro il Napoli."Avevamo giocato giovedì sera. Ho tutti che si stanno allenando al 100% e sebbene i meccanismi siano diversi nonostante in allenamento si provi tutti la stessa cosa ho ritenuto più giusto partire con 6 giocatori diversi. È tutto un calcolo che bisogna fare. Anche il Napoli molti dei suoi gol li aveva fatti negli ultimi 30 minuti e lì ho messo quelli più abituati a giocare di più. Con l'Eintracht avevo messo tutti i titolari, con l'Udinese dopo Alkmaar avevo fatto ragionamenti diversi...".

"Il nostro focus è questo, partita dopo partita dobbiamo migliorarci. Non possiamo prendere in giro i tifosi dicendo "puntiamo alla Coppa Italia", "puntiamo all'Europa League" o cose simili. Posso promettere che cercheremo di migliorarci partita dopo partita"."Se qualcuno mi avesse chiesto di andare via l'avrei accompagnato all'aeroporto. Sono solo voci, bisogna parlare, ma nessuno ha chiesto la cessione"."Affrontiamo una squadra piena di talento che sappiamo quello che può fare. andremo lì e faremo la nostra partita".

In conferenza stampa, su Goglichidze: "Vi hanno detto male, non arriva lui".