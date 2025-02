Roma, Ranieri: "Oggi la nostra miglior partita. Dybala? Non volevo rischiarlo, mi ha chiesto lui di giocare"

Getty Images

Claudio, allenatore della, ha parlato a DAZN della vittoria sul. Le sue parole."Sono soddisfatto perché sapevo delle difficoltà della gara, il Venezia ha perso sempre con un solo gol di scarto e i ragazzi sapevano delle difficoltà di questa partita., il Venezia faceva molti interscambi ma siamo stati sempre molto concentrati.Oggi forse non è stata una prestazione magnifica sul piano tecnico, ma su quello della concentrazione sono veramente. Adesso ci aspetta una grande partita a. Dobbiamo cercare di andare avanti, non sarà facile ma ce la metteremo tutta come facciamo ogni volta".

In conferenza stampa ha aggiunto"Sono giocatori che si sono. Gli allenamenti fatti sono quelli che sono per il poco tempo, ma li conoscevamo perché li abbiamo studiati., l'ho sostituito per il giallo anche se mi ha detto che era tranquillo, ma così sono stato più tranquillo io"."Io non lo volevo proprio far giocare, ma lui mi ha detto: "Voglio giocare"., non c'è altro, valuto di partita in partita cosa è meglio".