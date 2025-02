Roma, Ranieri: "Pellegrini per me è un titolare. Perdiamo in trasferta perché le squadre sono più forti"

Getty Images

ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Porto-Roma. Domani i giallorossi gioca l’andata dei playoff di Europa League., ha detto l’allenatore. Di seguito la conferenza completa:"Il Porto ha un ottimo possesso di palla, grandi qualità tecniche, pressa molto. Hanno giocatori interessanti. Dovremo fare una grande partita"."La prima cosa è essere concentrati. Mi aspetto un Porto arrembante. Sappiamo come gioca, noi dobbiamo giocare con intensità e naturalezza. Io voglio una Roma che giochi in casa e fuori alla stessa maniera. Ancora non siamo validi per come voglio io il calcio. Ma i ragazzi stanno lavorando tanto"

"Tutti i miei giocatori sono titolari. È un giocatore importante, lo stimo molto. Le panchine vanno lette che preferisco alcuni giocatori in alcune partite. So quello che può dare".“Troviamo squadre più forti. Il Como è una squadra forte, vedrete che bambole daranno. Noi lavoriamo per dare sempre il massimo”."Sono curioso, il Porto sta facendo come noi. È una squadra molto giovane con giocatori bravi. Siamo tutti e due al di sotto di quello che sono Porto e Roma. Chi lo passa darà autostima e convinzione".

"Si prende gol perchè non si pressa bene a centrocampo. Prendiamo gol sempre in infilata, a prescindere dalla disposizione difensiva. Perdere 2-0 o 1-0 non è che cambi molto. Se stai perdendo provi a rimontare. Il Porto con lo Sporting ha pareggiato al 90esimo. Ci aspettiamo un Porto molto aggressivo sospinto dal suo pubblico"."Di Conceicao penso bene. Gli ho detto che ha messo a posto il Milan. L'altro a 38 anni guida il Porto. Gli auguro un futuro roseo e pieno di vittorie, non magari in questa doppia sfida".

"Ha un'ottima squadra. Credo sia la squadra più giovane in Portogallo. Ci sono giovani di gran valore per cui sarà difficile pressarli. Sanno sia partire in contropiede che giocare con un calcio organizzato. Sarà una bellissima partita domani"."Mi fa piacere che Anselmi mi guardava quando avevo 12 anni, quando ero al Valencia. È un ragazzo in gamba. Se a 38 anni guida una squadra come il Porto gli devo fare i complimenti per forza".