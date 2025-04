Roma, Ranieri: "Perché non metto le due punte dall'inizio". Poi la battuta sul mercato da advisor

AFP via Getty Images

Il tecnico dellaClaudioha parlato a Dazn dopo il derby pareggiato 1-1 con la Lazio nella 32esima giornata di campionato:"Tornavamo indietro all'inizio, non mi è piaciuto, gli esterni li avevo messi lì apposta per controbattere. Alla fine è stato un derby nervoso come è solito essere, la Lazio ha fatto qualcosa di più sotto il profilo delle occasioni, mi prendo questo pareggio".- "Se parte dall'esterno può prendere la Roma per mano, è che non lo servivamo. Nel secondo tempo meglio, è un ragazzo che ha grandi colpi. Senza Dybala ha grande responsabilità".

- "Sto sempre fino al venerdì che dico Shomurodov lo faccio giocare, poi arrivo al sabato e penso che se li metto entrambi dall'inizio non ho soluzioni. A volte Dovbyk è in difficoltà per questo, lo vedo. Alla Roma del futuro quindi serve un attaccante? Ciao buonasera a tutti (ride, ndr)"