Ecco le dichiarazioni di Claudio Ranieri, allenatore della Roma, dopo la vittoria per 2-0 contro la Juventus: "Sono soddisfatto della gara. Un gran Mirante ci ha tenuto in partita con ottime cose soprattutto nel primo tempo. Dobbiamo continuare a credere che ogni cosa sia possibile. Non dipende da noi, ma da par nostro dobbiamo arrivare fino in fondo con la coscienza a posto. Io firmato fino a fine campionato: non mi va di darmi ulteriori speranze, penso soltanto a lavorare. Sono romano e romanista, so tutto delle dinamiche di casa mia e mi trovo a mio agio. Ho girato il mondo e dove sono stato ho impostato determinati tipi di rapporto coi miei giocatori. Esigo il massimo da me stesso e da loro, con rispetto reciproco: si ride e si scherza, ma poi in campo si va a dare il massimo.



Portieri? Non dipende tutto solo da Olsen o Mirante. Personalmente non amo pressare troppo alto, e oggi la Juve è stata brava a infilarci con uno o due tocchi. Difendendo un po' più bassi e proteggendo meglio coi difensori tutti sono più sicuri e gli avversari hanno meno spazio. La nostra compattezza dipende da un discorso tattico. Ma mica vuol dire che non vogliamo attaccare. Oggi siamo stati a tratti un po' troppo frenetici nelle giocate. Io non ho un credo in base al quale lavoro: mi adatto a seconda dei giocatori che ho e cerco di dare un equilibrio utilizzando al meglio i migliori elementi della rosa. Poi posso essere criticabile per questa o quella scelta, ma l'importante è essere tranquillo con me stesso. Il mio ruolo futuro? Quando sono stato contattato dalla Roma mi è stato offerto un 'dopo', ma io voglio fare ancora l'allenatore. Finita la stagione, finito tutto. Io voglio andar per la ma mia strada, prendendomi anche le eventuali critiche: io voglio allenare. So quello che bisognerebbe fare per migliorare la squadra, ma la società sa meglio di me cosa deve fare e aspetta la fine del campionato per capire esattamente come agire."