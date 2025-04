Getty Images

Roma, Ranieri recupera Celik: può partire titolare con la Juve

41 minuti fa



Buone notizie in casa Roma, con mister Claudio Ranieri che recupera Zeki Celik in vista della sfida di campionato contro la Juventus. Il laterale turco si era infortunato prima della sosta per le nazionali, riportando una lesione di primo grado del tendine congiunto del bicipite femorale della coscia sinistra.



Come riportato da Sky Sport, però, nell’allenamento odierno Celik è tornato in gruppo e ha svolto regolarmente tutta la sessione. Il turco si candida, quindi, per una maglia da titolare nella sfida di campionato contro la Juventus, in programma domenica 6 aprile.