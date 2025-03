Roma, Ranieri: "Se credi in te stesso, la ruota gira. Siamo solo alla fine del primo tempo"

AFP via Getty Images

, tecnico della Roma, ha parlato a Sky Sport al termine del match vinto all’ultimo secondo contro l'Athletic Club, sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League.- “L’idea era avere più opzioni possibili. Parti con un idea e poi ti prepari ad aiutare i ragazzi in campo. Era una partita difficile e lo sarà ancora di più lì da loro. Sappiamo che noi ci siamo, siamo duri da digerire, lottiamo su ogni pallone. E' finito solo il 'primo tempo'".“Mi danno la consapevolezza che tenerli fuori mi rincresce, sono sempre pronti. Baldanzi sta in un momento d’oro. Lui li aveva messi in difficoltà a settembre e ha fatto veramente una grande partita”.

“No, ma credo che dare fiducia ad un ragazzo come lui sia importante. Io cerco di farli migliorare poi devono essere liberi di gioire come sanno. Do dei direttivi, studiamo molto gli avversari. Ho dei ragazzi splendidi, mi seguono in tutto ed è una grande soddisfazione per ogni allenatore”.“Dobbiamo continuare su questa strada. Dobbiamo giocare già velocemente così da trovare il varco giusto. Oggi loro chiudevano molto bene sulle fasce, I due fratelli hanno la bicicletta al posto delle gambe. Dovevamo aiutare i difensori a raddoppiare triplicare. Il grosso lo sappiamo fare, dobbiamo migliorare le piccole cose che fanno grande una squadra”.

“Questa è un po’ la mia filosofia, si può vincere o perdere, ma ci devi credere fino in fondo. Le partite sono come stasera, ci può essere un episodio che ti gira a favore. Se credi in te stesso alla fine la ruota gira e riesci a fare cose che non credevi di poter fare”.