Roma, Ranieri: "Se Dovbyk si arrende ho altri 25 giocatori da far giocare"

Non è un gran momento per, che nell'ultimo mese e mezzo ha segnato un solo gol contro il Como entrando dalla panchina. Ancora: l'ultima da titolare in campionato l'attaccante ucraino l'ha giocata a Venezia il 9 febbraio scorso, nel mezzo una panchina con il Parma e la gara col Monza saltata per un problema agli adduttori (più le due partite di Europa League contro l'Athletic Bilbao giocate entrambe dal primo minuto ma senza grandi spunti). Per la sfida di domani contro il Cagliari alle 16 è in ballottaggio con Shomurodov ma dovrebbe partire ancora dalla panchina, con l'uzbeko in vantaggio.

- Nella conferenza stampa della vigilia, l'allenatore giallorosso Claudio Ranieri ha mandato un messaggio a Dovbyk: "L’ho cambiato quando ho ritenuto giusto cambiarlo - ha detto riferendosi alla sfida di ritorno contro il Bilbao - Ho lasciato Dybala perché mi poteva fare da punto di riferimento avanzato cosa che Dovbyk non riusciva a fare.. Credo in lui, però lui deve credere in noi. È un dare e avere. Poi, se si arrende, io ho altri 25 giocatori da far giocare".

- Arrivato in estate dal Girona per 30,5 milioni di euro (più eventualmente altri 5,5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita),Il primo gol è arrivato a metà settembre contro il Genoa nell'ultima gara di De Rossi prima dell'esonero: era la quarta presenza in Serie A per l'attaccante. Il periodo migliore è stato a gennaio quando ha fatto tre reti di fila contro Bologna, Genoa (ancora, anche al ritorno) e Udinese.