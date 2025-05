Roma, Ranieri: "Dovbyk non è un acquisto sbagliato, ma deve migliorare. Annuncio allenatore? Decide Friedkin"

ha parlato in conferenza stampa a due giorni dal match contro la Fiorentina. Il mister ha messo in guardia la squadra: "Sono un'ottima squadra che ha perso una partita nelle ultime 10". Poi non si è sbilanciato sull'annuncio del nuovo allenatore: "Decide il presidente quando dirlo". Di seguito la conferenza integrale:"La squadra sta bene tranne Dybala, abbiamo recuperato Nelsson e Saud. Koné è un giocatore universale e può coprire più ruoli. Con la Francia ha giocato con due mediani e si sa adattare. Può giocare davanti alla difesa e può essere un giocatore box to box. Dipende dalla partita ma lo posso mettere in entrambi i ruoli".

«Dipende dalla freschezza e dagli episodi che arrivano, chi li sfrutta prima ha una buona possibilità. Chi sta meglio fisicamente in questa lotta può arrivare quarto. Ma non mi piace promettere, però sono positivo e ambizioso. Voglio sempre il massimo da me stesso e chiedo lo stesso ai giocatori. All’ultimo vedremo cosa abbiamo fatto senza pensare a prima e cosa poteva essere. Queste cose non portano punti. Domenica affronteremo una signora squadra che ha perso solo ieri contro il Betis nelle ultime 10. Può andare in finale, ha battuto la Juve 3-0. È una squadra che ha qualità, ottimi giocatori e dovremo fare una super partita".

"Ancora ci credo. Ha fatto dei progressi ma ha ancora tanto da migliorare. Non è un acquisto sbagliato. Ci sta chi si adatta prima e chi dopo, spesso ricordate Dzeko. Ci ha portato punti importanti e come primo anno è positivo, ma deve migliorare perché ha i mezzi per farlo"."Non mi piace parlare di queste cose. Voglio parlare di cosa possiamo raggiungere. Sono parole che ci possono distrarre. Quello che avverrà dopo sono altre considerazioni, vale per tutti".

"Nulla. Amo questa squadra e fare un altro anno sarebbe un errore per la Roma. Il nuovo allenatore dovrà avere il tempo e io lo aiuterò in tutto. Più dell’impresa di Leicester non c’è nulla perché sono legato alla Roma. Arrivare in Champions sarebbe un altro tassello da mettere nel cuore. Lottiamo perché non dobbiamo avere recriminazioni. Dobbiamo giocare 4 partite col coltello trai denti"."Ho scelto altri giocatori, stanno tutti bene. Scelgo quelli che mi aiutano per cercare la vittoria. Così come è successo con Saelemaekers o Hummels che prima giocavano di più. Mi mettono tutti in difficoltà. Quando dico che scelgo all’ultimo la formazione è vero. Scelgo sempre i giocatori che reputo più adatti".

"Loro possono giocare insieme a prescindere dalla squadra. Sono complementari ed è un’opzione"."Voi ne avete parlato. Sono convinto che dobbiamo lavorare e dare il massimo. Non significa che non siamo ambiziosi"."Quando il presidente lo deciderà opportuno"."Io non ho mai chiesto alla mia squadra di partire per stare dietro. Evidentemente alcune volte gli avversari sono stati più forti e si sono adattati a noi. Anche gli altri hanno le loro strategie e dobbiamo essere bravi. Alcune volte ci riusciamo subito, altre reagiamo dopo. Ci sono alcune strategie che scegliamo, poi c’è anche l’avversario. È come il pugile che aspetta prima di mandare ko l’avversario".

"Si vince anche con gli stadi piccoli però se vuoi competere con grandi squadre serve. In Europa ci sono degli stadi che sono gioielli, nel mondo tutti stanno riammodernando gli stadi. Gli unici che lo fanno lentamente siamo noi. C’è troppa burocrazia, questa è una vergogna dell’Italia. Se c’è qualcuno che sbaglia va in galera, buttate la chiave. Siamo stufi di questo"."No. Non dobbiamo avere pressioni. Noi stiamo iniziando a respirare e ora dobbiamo spingere. La pressione ce l’ha chi stava su dall’inizio".

"Lo è già per quello che ci ha fatto vedere. Lui ci dà tutto ed è il mio modo di pensare il calcio. Poi sta a me capire. Per questo io lo amo. È un ragazzo d’oro, qualcosa la sbaglia. Va a pressare tutti e dà tutto sé stesso e i tifosi sono riconoscenti".